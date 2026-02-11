Роберто Де Дзербі увійшов до історії Марселя як тренер із найбільшим відсотком перемог на чолі клубу

«Марсель» на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Роберто Де Дзербі. Причиною звільнення італійського фахівця стала поразка «провансальців» від ПСЖ з рахунком 0:5, яка стала найбільшою в історії для учасників головного двобою Франції (Le Classique).

Цікаво, що Де Дзербі увійшов до історії «Марселя» як тренер із найбільшим відсотком перемог на чолі клубу (57%).

Нагадаємо, Роберто очолив «біло-блакитних» влітку 2024 року, підписавши контракт на 3 сезони. Під керівництвом італійця команда у 69 матчах здобула 39 перемог, зазнала 22 поразок та 8 разів зіграла внічию. У поточному сезоні «Марсель» вилетів з Ліги чемпіонів, посівши 25 місце в основному етапі турніру, а в чемпіонаті Франції йде четвертим.

До слова, з 2021-го по 2022-й роки Де Дзербі працював у «Шахтарі». Разом з «гірниками» він виграв Суперкубок України (2021). Після початку повномасштабного вторгнення італієць покинув донеччан і очолив англійський «Брайтон», який вперше в історії вивів у єврокубки.