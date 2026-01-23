Олексій Михайличенко опинився в центрі скандалу через інцидент із сантехніком

У Києві, в четвер, 22 січня, у другій половині дня 53-річного працівника ЖЕДу під час виконання робіт з відновлення теплопостачання побив 62-річний місцевий мешканець будинку, повідомила на своїй сторінці у фейсбук журналістка «Суспільного» Наджіє Аметова. ЗМІ та очевидці конфлікту стверджують, що чоловіком, який проявив агресію, був екстренер київського «Динамо» та збірної України Олексій Михайличенко.

За словами очевидців, начальник ЖЕД знімав конфлікт на телефон, однак після спілкування з Михайличенком відео зникло. За інформацією журналістки, комунальник звернувся до Печерського управління поліції із заявою, але переживає, що через відоме ім’я кривдника справу можуть зам’яти.

«Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпілому надано скерування для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні», – повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисного тілесного ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

Аметова стверджує, що вона зателефонувала до Олексія Михайличенка. «Він поводився зверхньо та порадив мені «відпочивати», зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть. Я прошу не залишатися осторонь і поширити цю історію, адже ніхто не має права піднімати руку на людину, тим паче на ту, яка не є причиною дискомфорту», – зазначила журналістка.

Зміг зв’язатися з Михайличенком і власник телеграм-каналу «Динамівець». Зазначається, що тренер у телефонній розмові був помітно роздратований питанням.

До слова, згодом журналіст і кореспондент ВВС Україна Віталій Червоненко повідомив, що поліція Києва підтвердила причетність екстренера Динамо Олексія Михайличенка до побиття комунальника у Києві. «Поліція каже – посварились і вдарив через відсутність тепла», – написав журналіст у фейсбук.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко працював в «Динамо» з 2002-го по 2004-й роки (головним тренером) та з 2001-го по 2021-й роки (директором футболу, асистентом, виконувачем обов'язків, головним тренером і спортивним директором). Збірну України 62-річний фахівець очолював з 2008-го по 2009-й роки.