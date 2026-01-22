Для 35-річного оборонця «Олександрія» стане дев'ятою командою в кар'єрі

Український захисник Богдан Бутко став гравцем «Олександрії», повідомляє пресслужба «містян». 35-річний оборонець підписав контракт з новою командою до 30 червня 2026-го з опцією продовження ще на один сезон. Для срібного призера УПЛ, який повністю провалив першу частину чемпіонату, це підписання має стати одним із ключових у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Бутко – вихованець «Шахтаря», за який дебютував у 2008 році. На контракті в донецькому клубі перебував до літа 2021 року. Окрім виступів за «помаранчево-чорних» відправлявся в оренди в: луцьку «Волинь», «Маріуполь», російський «Амкар», польський «Лех» і турецький «Ерзурумспор».

У вересні 2022-го перейшов у луганську «Зорю», а влітку 2024 року перебрався в одеський «Чорноморець», який покинув у червні 2025-го і з того часу залишався без команди.

Був гравцем молодіжних збірних України різних вікових груп (від U-16 до U-21). У складі національної збірної України провів 33 матчі, був учасником чемпіонатів Європи 2012-го та 2016-го років.

У його колекції 3 титули чемпіона України з «Шахтарем» (2016/17, 2017/18, 2018/19), три Кубки країни (2016/17, 2017/18, 2018/19) та Суперкубок України (2017), а також бронза УПЛ у складі «Зорі» (2022/23). Зі збірною України U-19 став чемпіоном Європи (2009).

До слова, Олександрія на зимову паузу пішла на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 11 очок.