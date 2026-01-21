24-річний бомбардир спробує свої сили у новому чемпіонаті

Український форвард «Трабзонспора» Данило Сікан став гравцем «Андерлехта», повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу. 24-річний легіонер підписав контракт з представником Ліги Жупіле до 30 червня 2030 року.

Сума трансферу склала 4 млн євро, ще 500 тисяч передбачені можливими бонусами. Також турки можуть отримати 20% від перепродажу Сікана.

Нагадаємо, Сікан – вихованець «Карпат», де й розпочав професіональну кар'єру. У січні 2019 року перейшов у «Шахтар» за 150 тисяч євро (згідно з даними Transfermarkt). Відправлявся в оренду в «Маріуполь» та німецьку «Ганзу».

У січні 2025 року за 6 млн євро перейшов у «Трабзонспор», однак не зміг закріпитися у складі турецької команди. Загалом провів за «бордово-блакитних» 34 матчі, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Також у його доробку 1 м'яч в 7 поєдинках за збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

До слова, «Андерлехт» – 34-разовий чемпіон Бельгії, однак нині команда переживає не найкращі часи. Після 21-го туру «пурпурово-білі» посідають четверту сходинку чемпіонату Бельгії, маючи у своєму доробку 35 очок. Від лідера – «Уніона» – команда відстає на 10 пунктів.