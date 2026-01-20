25-річна киянка не словом, а ділом нагадує всьому світу про війну в Україні

Українська тенісистка Олександра Олійникова не змогла подолати перше коло основної сітки Australian Open-2026, поступившись американці Медісон Кіз. Однак не поразкою запам’ятався вболівальникам її виступ. 25-річна українка прийшла на післяматчеву пресконференцію у футболці з написом «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але я не можу говорити про це тут».

Олійникова закликала допомогти захистити українців під час війни проти російських окупантів.

«У мене є меседж, і він дуже прямий, бо нам потрібна ваша допомога. Я хотіла б поділитися тим, як люди можуть допомогти українцям. Бо я справді знаю, як люди можуть допомогти захистити наших цивільних, наших дітей, а також захистити мене особисто, бо я тренуюся в Україні.

Я готувалась до цього турніру в Україні, і під час підготовки чула вибухи. Востаннє було декілька масованих атак. Останню ніч перед поїздкою сюди я провела в Україні – вибух був просто біля мого дому, і дрон влучив у будинок прямо навпроти, через дорогу. Моя квартира буквально тремтіла від вибуху. Тож так, я знаю, як люди можуть допомогти захистити українців і захистити їх від цих дронів.

Кожна можливість сказати щось про Україну важлива, тому що, знаєте, це сумно, але війна триває дуже довго, і, думаю, люди з часом втрачають до неї увагу. А зараз в Україні немає електрики. У моїй квартирі немає світла, води, тепла – ось така реальність. І кожна можливість сказати про це, я вважаю, дуже важлива», – сказала Олійникова на пресконференції.

До слова, батько Олександри нині служить в лавах ЗСУ. У соцмережах Олійникова проводить збори на підтримку української армії, а також є спортивною амбасадоркою одного з підрозділів безпілотних систем у Силах оборони України.

Окрім того, вона не словом, а ділом намагається нагадати всьому світу про війну в Україні – показово відмовляється фотографуватися з суперницями-росіянками, критикує Жіночу тенісну організацію за надану можливість представницям країни-окупанта виступати під егідою WTA і заробляти гроші, які потім тратяться на війну, а також закликає краще перевіряти росіянок на нейтральність.

Нагадаємо, Олександра стала одним із відкриттів українського тенісу у 2025 році, стрімко увірвавшись в топ-100 рейтингу WTA. Зараз вона є 92-ю ракеткою світу.