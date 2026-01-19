Збірна України отримала суперника у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Жіноча команда дізналась ім'я опонента у престижному тенісному турнірі
До теми
- Еліна Світоліна завоювала 19-й титул в кар'єрі, здолавши у фіналі турніру в Окленді китаянку ZAXID.NET
- Найкраща українська тенісистка, для якої спорт ніколи не був поза політикою ZAXID.NET
-
Рекордні титули, численні романи і препарати для схуднення.
Цікаві факти з життя Серени Вільямс, які ви могли не знати ZAXID.NET
У понеділок, 19 січня, у Лондоні відбулось жеребкування кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Згідно з його результатами збірна України зіграє проти Польщі. Матчева зустріч відбудеться 10-11 квітня, а «синьо-жовті» будуть номінальними господарками.
Зазначимо, що протистояння на Кубку Біллі Джин Кінг проводитиметься за класичним форматом у п'ять поєдинків. Вихід у наступний раунд здобуде та збірна, яка першою виграє три матчі.
Цікаво, що Україна і Польща зустрічались між собою минулого року в межах групового етапу – тоді українки виграли всі три матчі.
Нагадаємо, навесні 2025 року «синьо-жовті» вперше в новітній історії турніру пройшли до фінальної стадії, здолавши у кваліфікації Польщу та Швейцарію. У чвертьфіналі українки перемогли Іспанію, однак у боротьбі за вихід у фінал поступилися майбутнім чемпіонкам – Італії.
У рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг збірна України посідає восьму сходинку.