Екзит-поли засвідчили перемогу прихильників незалежності на виборах до парламенту Каталонії

Прихильники незалежності можуть отримати від 67 до 71 мандатів з 135 місць в парламенті

У іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на виборах до парламенту. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За даними екзит-полів, більшість місць в парламенті отримають прибічники незалежності Каталонії. Зокрема, «Ліві республіканці Каталонії» (ERC), «Кандидати народної єдності»(CUP) і блок «Разом за Каталонію» (Junts per Catalunya), які виступають за незалежність Каталонії, можуть отримати від 67 до 71 місця з 135 місць в парламенті.

Інформації про явку на виборах поки немає. Проте на 18:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом) явка складала 68,3%, що на 5 пунктів вище, ніж під час попередніх виборів в Каталонії в 2015 році.

Як інформував ZAXID.NET, влада Іспанії розпустила уряд і парламент Каталонії 27 жовтня і ввела в регіоні пряме правління з Мадрида, чим призупинила його автономію. Це сталося після того, як 27 жовтня парламент Каталонії оголосив про незалежність регіону.

3 листопада генпрокуратура Іспанії звинуватила колишніх членів уряду Каталонії в організації заколоту, непокору владі, розтраті державних коштів і зловживанні службовим становищем. Тоді ж колишній голова Каталонії Карлос Пучдемон і ще чотири колишні члени уряду регіону виїхали в Бельгію.

Згодом іспанський суд направив до Брюсселя запит про арешт Пучдемона і чотирьох колишніх членів уряду. Після цього колишні керівники регіону здалися бельгійській владі. Проте 6 листопада суд у Бельгії відпустив Пучдемона і колишніх членів уряду під підписку про невиїзд до прийняття владою Євросоюзу рішення про їхній арешт.