Еліна Світоліна стала першою ракеткою України: оновлений рейтинг WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Найсерйознішим турніром WTA впродовж тижня стали змагання в мексиканській Меріді, де участь взяли одразу три українки – Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.
Найкращий результат продемонструвала Калініна, яка дійшла до другого кола турніру (вилетіла від австралійки Дарії Севілл). Костюк, завершивши змагання в першому раунді, опустилася одразу на п'ять позицій і пропустила вперед Еліну Світоліну, яка піднялась 23-тє місце і стала першою ракеткою України.
У топ-3 змін не відбулося – лідером як і раніше є Аріна Сабалєнка, друга позиція у польки Іги Швьонтек, а трійку замикає американка Коко Гофф. Натомість у топ-10 світового рейтингу WTA одразу чотири рокіровки: Емма Наварро піднялася на дві сходинки, обійшовши Цінь Вень Чжен та Мірру Андрєєву, яка вибула з десятки найкращих – її місце посіла іспанка Паула Бадоса.
Світовий рейтинг WTA:
- 1. Аріна Сабалєнка (Росія) – 9076 очок
- 2. Іга Швьонтек (Польща) – 7985
- 3. Коко Гофф (США) – 6333
- 4. Джессіка Пегула (США) – 5251
- 5. Медісон Кіз (США) – 4679
- 6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518
- 7. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4328
- 8. Емма Наварро (США) – 4009 (+2)
- 9. Цінь Вень Чжен (Китай) – 3780 (-1)
- 10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3746 (+1)
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- 23. Еліна Світоліна (Україна) – 1980
- 24. Марта Костюк (Україна) – 1955 (-5)
- 46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229 (-2)
- 54. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072 (-2)
- 110. Юлія Стародубцева (Україна) – 681 (-1)
- 128. Дарія Снігур (Україна) – 576 (-1)
- 186. Леся Цуренко (Україна) – 371
- 216. Анастасія Соболєва (Україна) – 327 (-3)
- 249. Катерина Завацька (Україна) – 285
Нагадаємо, вперше Світоліна стала найкращою ракеткою України ще у далекому 2012-му у віці 18 років.