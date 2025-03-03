Призерка Олімпійських ігор знову повернулась на вершину

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Найсерйознішим турніром WTA впродовж тижня стали змагання в мексиканській Меріді, де участь взяли одразу три українки – Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

Найкращий результат продемонструвала Калініна, яка дійшла до другого кола турніру (вилетіла від австралійки Дарії Севілл). Костюк, завершивши змагання в першому раунді, опустилася одразу на п'ять позицій і пропустила вперед Еліну Світоліну, яка піднялась 23-тє місце і стала першою ракеткою України.

У топ-3 змін не відбулося – лідером як і раніше є Аріна Сабалєнка, друга позиція у польки Іги Швьонтек, а трійку замикає американка Коко Гофф. Натомість у топ-10 світового рейтингу WTA одразу чотири рокіровки: Емма Наварро піднялася на дві сходинки, обійшовши Цінь Вень Чжен та Мірру Андрєєву, яка вибула з десятки найкращих – її місце посіла іспанка Паула Бадоса.

Світовий рейтинг WTA:

1. Аріна Сабалєнка (Росія) – 9076 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7985

3. Коко Гофф (США) – 6333

4. Джессіка Пегула (США) – 5251

5. Медісон Кіз (США) – 4679

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518

7. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4328

8. Емма Наварро (США) – 4009 (+2)

9. Цінь Вень Чжен (Китай) – 3780 (-1)

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3746 (+1)

...

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1980

24. Марта Костюк (Україна) – 1955 (-5)

46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229 (-2)

54. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072 (-2)

110. Юлія Стародубцева (Україна) – 681 (-1)

128. Дарія Снігур (Україна) – 576 (-1)

186. Леся Цуренко (Україна) – 371

216. Анастасія Соболєва (Україна) – 327 (-3)

249. Катерина Завацька (Україна) – 285

Нагадаємо, вперше Світоліна стала найкращою ракеткою України ще у далекому 2012-му у віці 18 років.