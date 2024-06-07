Емманюель Макрон натякнув на створення коаліції з кількох країн, які готові долучитися до навчання українських військових в Україні

Французький президент Емманюель Макрон переконаний, що відправлення іноземних інструкторів в Україну є ефективним та практичним кроком, оскільки для оборони Київ «мобілізує набагато більше людей». Про це він заявив у п’ятницю, 7 червня, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує «Радіо Свобода».

«Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід», – наголосив Макрон.

За його словами, Франція не воює з Росією і не хоче ескалації, але хоче зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні оборонятися. Також Макрон заявив, що не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією. Адже, відправлення інструкторів до України є фактичним визнанням українську суверенність на її території.

«Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими «червоними лініями», – заявив він.

За словами Макрона, у цій тренувальній місії Франція не буде самотньою, натякаючи на створення коаліції з кількох країн, які готові долучитися до навчання українських військових на території України.

«Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України», – підсумував президент Франції.

Володимир Зеленський підтримав ініціативу президента Франції щодо відправки військових інструкторів в Україну і висловив йому свою вдячність.