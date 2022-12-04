Російський воєнний злочинець Владімір Путін та президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент РФ Владімір Путін погодиться на перемовини про припинення війни в Україні. Про це він сказав під час інтерв'ю телевізійному каналу TF1.

За його словами однією з тем переговорів України та Росії стане тема НАТО, зокрема неможливості розширення Альянсу. Макрон вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати й гарантії для Росії.

Разом з тим, на його думку, Україна сама повинна вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією та за яких умов.

«Як ви думаєте, коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу й Лотарингії, ми б хотіли, щоб лідер світу сказав нам зробити те чи те? Це Український народ має вирішувати сам і вирішувати, за яких умов, як, коли, а не від нас», – наголосив політик.

При цьому він додав, що Європа не залучена у війну і не приймає її, але від неї залежить майбутня безпека ЄС.

Зазначимо, що під час офіційного візиту до Вашингтона, 1 грудня, Еммануель Макрон оголосив намір невдовзі укотре поговорити з Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні «досі можливі». За словами Макрона, він планує поговорити зі своїм російським колегою «найближчими днями».

Про дату перемовин президентів Франції та РФ поки не повідомлялося.

Раніше Макрон неодноразово спілкувався з Путіним, попри те, що більшість провідних західних політиків та посадовців намагалися уникати діалогу з очільником Кремля після розв'язаної Москвою повномасштабної війни проти України.