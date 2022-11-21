Макрон констатував посилення російських бомбардувань України після успіхів ЗСУ
Президент Франції заявив, що на кожну воєнну перемогу України Росія відповідає новими бомбардуваннями
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на кожну воєнну перемогу України росіяни реагують обстрілами важливих об'єктів інфраструктури. Про це він сказав після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 21 листопада.
Як повідомляє Le Figaro, під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови Макрон повідомив, що він мав термінову розмову з Зеленським на тлі постійних загроз на території Запорізької атомної електростанції, яку у вихідні знову обстрілювали росіяни.
«На кожну воєнну перемогу України, відвоювання Харківської області, а також відвоювання Херсона Росія відповідає новими бомбардуваннями життєво важливої інфраструктури України», – заявив Макрон.
Зеленський підтвердив, що спілкувався з Макроном. За його словами, вони говорили про демілітаризацію ЗАЕС і посилення української протиповітряної оборони для кращого захисту енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, 19 і 20 листопада росіяни обстріляли Запорізьку АЕС, було зафіксовано 12 влучань.