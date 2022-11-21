Емманюель Макрон повідомив, що зателефонував президентові України після чергового масштабного обстрілу окупантами ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на кожну воєнну перемогу України росіяни реагують обстрілами важливих об'єктів інфраструктури. Про це він сказав після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 21 листопада.

Як повідомляє Le Figaro, під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови Макрон повідомив, що він мав термінову розмову з Зеленським на тлі постійних загроз на території Запорізької атомної електростанції, яку у вихідні знову обстрілювали росіяни.

«На кожну воєнну перемогу України, відвоювання Харківської області, а також відвоювання Херсона Росія відповідає новими бомбардуваннями життєво важливої інфраструктури України», – заявив Макрон.

Зеленський підтвердив, що спілкувався з Макроном. За його словами, вони говорили про демілітаризацію ЗАЕС і посилення української протиповітряної оборони для кращого захисту енергетичної інфраструктури.

Had a call with @EmmanuelMacron. Informed about the situation on the battlefield and at nuclear plants. Stressed the need of demilitarization of #ZNPP. We also discussed cooperation on ensuring Ukraine's energy stability, in particular, protecting the system from air attacks. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2022

Нагадаємо, 19 і 20 листопада росіяни обстріляли Запорізьку АЕС, було зафіксовано 12 влучань.