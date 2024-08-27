Енергонезалежність з АТБ

Згідно з даними з відкритих джерел, через масовані ворожі удари зруйновано, пошкоджено чи окуповано понад 70% всієї української генерації. Енергетична інфраструктура багатьох областей протягом більш як два з половиною роки повномасштабної збройної агресії зазнала безпрецедентної шкоди.

Навіть на офіційному державному рівні все частіше лунають заклики не тільки до максимально ощадливого споживання електроенергії, але й до підвищення відсотка автономного енергозабезпечення.

З огляду на це наразі чимало приватних домогосподарств і представників бізнесу шукають найбільш прийнятний спосіб самостійного забезпечення власних потреб в електроенергії. Як відповідальний і соціально орієнтований бізнес компанія АТБ зробила ще один крок назустріч своєму клієнту – українському суспільству. Йдеться про енергетичну незалежність, яка зараз сміливо можна назвати національним трендом.

Відтак, з 24 серпня в магазинах найбільшої вітчизняної торговельної мережі стартує продаж обладнання для сонячних електростанцій: сонячних панелей TW Solar і гібридних інверторів Livoltek. Як зазначили в офіційному релізі компанії, на початковому етапі в проєкті «Енергетична незалежність з АТБ» залучили чотири магазини «АТБ» у трьох областях України, де буде організовано продаж обладнання.

Завдяки акційній пропозиції «Енергетична незалежність з АТБ» комплект із 12 сонячних панелей та одного інвертора можна придбати зі знижкою 20 188 грн. Фактично, власна потужна сонячна електростанція на 10 кВт, у разі купівлі в «АТБ», обійдеться у 134 999 грн замість 155 187 грн при купівлі окремо.

Також є можливість обрати персональну конфігурацію обладнання відповідно до потреб певного конкретного об’єкта. Роздрібна ціна сонячних панелей TONGWEI Solar (445 Вт) становить 4 599 грн. Гібридний інвертор Livoltek на 10 кВт коштує 99 999 грн.

Доступний на сьогодні спосіб доставки – самовивіз. Та це буде нескладно, адже магазини, де представлене це обладнання, розташовані у зручних локаціях півдня, центральної частини та західних регіонів країни. Мовиться про магазини № 77 та 520 у Дніпрі (Шосе Донецьке, 8 і вул. Гідропаркова, 17 відповідно), а також магазин № 919 у селі Лісники Обухівського району Київської області (вул. Ватутіна, 168) та магазин № 1332 у с. Кожичі Яворівського району Львівської області (вул. Тараса Шевченка, 20).

«Довго зволікати з ухваленням рішення не варто, адже кількість акційних енергокомплектів є обмеженою. Обладнання служитиме довгі роки, оскільки виготовлене відомими у світі профільними компаніями», – зазначають в АТБ.

Зокрема TONGWEI Solar входить до списку найбільших виробників сонячних елементів у світі. Компанія має повний цикл виробництва сонячних модулів із високим рівнем ефективності – від вирощування кремнію до збирання готової продукції, що забезпечує високий контроль якості.

Водночас Livoltek є світовим лідером у сфері виробництва та надання послуг у галузі сонячної енергетики. Компанія знана своєю відданістю інноваціям і високими стандартами якості. Продукція Livoltek, зокрема й інвертори, сертифікована для використання в десятках розвинених країн світу, що підтверджує її відповідність міжнародним стандартам.

Тож не дивно, що таке професійне і якісне обладнання для встановлення автономної сонячної електростанції тепер є доступним саме в магазинах АТБ, компанії, відомої своїм прогресивним інноваційним підходом до бізнесу та питань підвищення енергоефективності.

Нагадаємо, компанія АТБ свого часу першою в Україні перевела усі супермаркети мережі на заощадливі системи LED-освітлення, впровадила спеціально розроблені системи рекуперації (тепло збирають від роботи холодильного і морозильного обладнання та спрямовують на опалення тощо).

У часи довготривалих вимкнень світла АТБ оперативно обладнала майже всі магазини потужними автономними генераторами, забезпечивши населенню можливість не тільки мати безперебійний доступ до свіжих продуктів, але й безоплатно підзарядити ліхтарики, мобільні телефони й інші гаджети. Багато з того, що наразі є нормою для будь-якого сучасного супермаркету, в тому числі це стосується й актуальних питань енергоефективності, свого часу випробували, протестували, впровадили, а подекуди й розробили фахівці компанії.