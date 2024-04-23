Компанія потрапила у трійку найбільших роботодавців України

Днями відомий моніторинговий сервіс Опендатабот сформував свіжий рейтинг найпотужніших українських роботодавців. До цього переліку, який складається на основі офіційних даних Держстату, потрапили компанії, котрі мають найбільшу кількість співробітників, практикують лише легальне працевлаштування та ретельно стежать за дотриманням трудового законодавства.

У цьому дослідженні найбільшого гравця в галузі торгівлі випередила лише Укрзалізниця, яка має у штаті 18 7620 працівників. А от флагманське підприємство корпорації АТБ – роздрібна торговельна мережа АТБ-Маркет – посіло друге місце. Компанія станом на сьогодні має 44 094 співробітників.

Замкнула трійку лідерів рейтингу Опендатаботу Укрпошта з 34 751 працівником. Наразі на підприємствах корпорації АТБ працевлаштовано понад 55 тисяч громадян. Показник довоєнного 2021-го становив 76 тисяч і мав значно зростати, адже компанія щорічно відкривала більш ніж сотню нових магазинів, створюючи п’ять-сім тисяч робочих місць.

Однак війна внесла свої корективи: чимала кількість громадян була вимушена евакуюватися за кордон. Понад 4 500 співробітників АТБ стали на захист України, долучившись до лав ЗСУ, ТрО та Нацгвардії.

Як відповідальний бізнес АТБ уже більш як 30 років гарантує шукачам вакансій офіційне працевлаштування, соцпакет, конкурентну заробітну плату, можливість безоплатного навчання, підвищення кваліфікації, кар’єрне зростання. Не дивно, що компанія щороку очолює незалежні рейтинги найкращих роботодавців країни.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в підсумковому Індексі Опендатаботу компанія АТБ увійшла до першої десятки топових підприємств України. Її було визнано одним із бізнесів, які навіть у надскладних умовах війни мають бездоганну ділову репутацію та демонструють найкращі показники роботи.

Попри мільярдні збитки, втрату активів, зменшення кількості персоналу й інші виклики війни, минулого року підприємствами АТБ було сплачено 25,06 млрд грн податків і зборів. Це на 4,62 млрд грн перевищило фінансові показники компанії за попередній аналогічний період.

А роком раніше, у буремному 2022-му, на АТБ припало близько половини бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу. Це не тільки підтримало економіку країни, але й стало важливим внеском у підвищення обороноздатності.