Виробниками продукції можуть стати партнерами «АТБ»

У різних куточках нашої країни є чимала кількість локальних підприємців, які мають сучасне обладнання, кваліфікований персонал, виробничі потужності. Вони здатні випускати якісні харчові продукти та товари першої необхідності, проте їхній асортимент і досі є невідомим широкому загалу. Потрібні колосальні інвестиції в розкрутку бренду, рекламу, просування товару на ринку, а також логістику.

Однак є просте розв’язання цього складного питання. Це все може не знадобитися, якщо розпочати випуск продукції під власними торговельними марками «АТБ». Їх наразі три:

преміальний сегмент – ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected»;

середній – ТМ «Своя лінія»;

найбільш економний – ТМ «Розумний вибір».

Товари власних торговельних марок не потребують реклами, адже добре знані вітчизняними споживачами завдяки високій якості та чесним цінам.

Як пише dsnews.ua, їхнім виробництвом нині займаються більш ніж 140 підприємств – партнерів «АТБ». Обсяги поставки на одне товарне найменування продукції ВТМ щомісяця становлять від 500 тис. до 50 млн грн. Такий оборот доводить популярність і затребуваність цих товарів в українському суспільстві. Цікаво, що у багатьох випадках саме «АТБ» виступила для виробників драйвером для здобуття лояльності споживача, фактично вивела на ринок нові найменування та нішеві категорії товарів.

З певними виробниками компанія співпрацює безперервно вже понад 15 років. За цей час деякі з них зросли до великих потужних підприємств, вивели на ринок і поставляють у торговельні мережі товари власних брендів. Фактично це наочний приклад повного циклу підтримки вітчизняного виробника, до якої українська економіка тяжіє вже багато років поспіль. Це ефективне взаємовигідне партнерство: виробник отримує не тільки доступ до найбільшого торговельного майданчика у вітчизняному ритейлі, але й можливість зростати, розвиватися, набирати обертів. На поличках понад 1200 дискаунтерів «АТБ» розширюється асортимент (сьогодні це 3,5 тис. найменувань), а мільйони громадян мають можливість купувати гарантовано свіжі продукти, при цьому не витрачаючи зайвого.

Також в статті згадано, що основні принципи, на яких «АТБ» будує відносини з виробниками продукції, в тому числі й під власними торговельними марками, лишаються незмінними за будь-яких обставин. Це надійність і гарантія виконання взятих на себе зобов’язань.

Щоб вивести свій бізнес на якісно новий рівень і стати партнером «АТБ», необхідно мати сертифіковане виробництво, вільні потужності та взяти участь у тендері на поставку терміном 1-2 роки.

Для початку співпраці необхідно зареєструватися в кабінеті постачальника «АТБ-Маркет» за посиланням, потім відправити заявку «Комерційна пропозиція». Просто, зрозуміло та перспективно.