Роботи-помічники Delivery Cobot запрацювали у супермаркетах мережі

Трохи більше ніж місяць тому «АТБ» відзначила 30-ту річницю свого заснування. Протягом довгих років ефективної роботи компанія стала не тільки головним постачальником свіжих продуктів до мільйонів осель, але й лідером і драйвером галузі ритейлу. Тож не дивно, що саме в «АТБ» з’являються найбільш прогресивні інноваційні рішення.

Одним з останніх сміливих проєктів мережі супермакетів стало впровадження у магазинах роботів-помічників Delivery Cobot. Технологічне диво поки що проходить тестування, тож їх можна зустріти наразі лише у декількох магазинах мережі у Дніпрі та Києві, де вони викликають неабияку цікавість покупців. З роботами роблять веселі селфі, обіймаються, навіть намагаються поставити запитання: «Що з’явилося раніше: курка чи яйце? Чи, може, омлет?» тощо.

Робот-помічник Delivery Cobot

Такий робот-помічник, на відміну від промостійок, не займає багато місця, не заважає покупцям із візками вільно пересуватися торговельними залами. Він мобільний і безперешкодно курсує магазином. Delivery Cobot оснащений головним екраном (розміром трохи більшим аніж звичайний планшет) і кількома поличками. Він може не просто допомагати покупцям, наочно інформуючи про певні товари, ціни чи акційні пропозиції, а ще й фактично подавати ці товари.

Зараз роботи-помічники курсують магазинами, маючи на борту найбільш потрібні та популярні серед споживача товари власних торговельних марок «АТБ» (ТМ «Своя лінія», ТМ «Розумний вибір» та ТМ «De Luxe F&G Selected»). Та це лише початок. Не виключено, що, як і безліч інших новацій, цей проєкт свого часу буде масштабовано на всі дискаунтери мережі, яких станом на сьогодні в Україні працює понад 1200.

Роботи викликають неабияку цікавість у покупців

Цікаво, що у розвинених країнах світу подібні роботи вже широко застосовують. Наприклад, аналогічні «X1 PRO Delivery Cobot» машини зустрічають та інформують гостей у фешенебельних готелях, самостійно пригощають напоями та смаколиками відпочивальників на курортах преміумкласу тощо.

Робот може вільно пересуватися торговельними залами

«Звісно, автономні роботи помічники, навіть обладнані штучним інтелектом, ніколи не замінять доброго людського слова, проте, як показує практика їхнього застосування у світі, вони є вельми ефективними невтомними помічниками. Навіть сьогодні процес динамічного розвитку й освоєння найбільш передових маркетингових технологій триває. Багато з того, що зараз є нормою для будь-якого магазину, свого часу було протестовано (а подекуди й придумано) саме в дискаунтерах “АТБ”», – зазначають у компанії.

Зокрема, мовиться про системи економного LED-освітлення та рекуперації тепла, які в рази підвищують енергоефективність магазину, власні платіжні картки VISA, власні мобільні застосунки, онлайн-помічники широкого профілю чат-боти тощо.