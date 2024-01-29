Компанія запрошує скористатися зручним мобільним застосунком

Сьогодні мало хто з українців може уявити своє життя без смартфона, який дає доступ майже до будь-яких сервісів: від державних послуг і мобільних банкінгів до зручних покупок найнеобхіднішого в мережі АТБ. Багаторічний лідер і драйвер вітчизняного ритейлу активно бере участь у диджиталізації суспільства.

Відтак, компанія АТБ здійснила крок назустріч цифровій трансформації задля зручності клієнта – ​мобільний застосунок АТБ вже доступний для встановлення. Виконайте всього декілька дій для завантаження – і зручний помічник у вашому телефоні.

Це не просто онлайн-магазин, а вельми потужна екосистема АТБ – сервіси, які обов’язково стануть у пригоді. ​Застосунок активований менш як два місяці тому, однак уже має близько 200 тисяч завантажень. Поєднання зручності, якості та простоти використання характерне для всіх сервісів мобільного застосунку АТБ. ​

Про які переваги застосунку слід знати

«СкануйКупуй» – здійснюйте прості покупки без черг і затримки. ​

«Сканер» – завжди актуальний цінник у вашому магазині АТБ. ​

«Мої чеки» – відстежуйте покупки, контролюйте власні витрати та зберігайте електронні чеки в застосунку. ​

«Картка АТБ» – сервіс і банківська картка, з якою можна постійно отримувати приємні додаткові знижки на акційні товари в мережі супермаркетів. ​

Використовуйте сервіс «Квитки», аби подорожувати без зайвих турбот. Авіа-, залізничні й автобусні квитки онлайн уже доступні в застосунку АТБ – долучайтеся до зручних послуг від партнера. ​

Сервіс «Аптеки» допомагає бути здоровим. Тут просто та зручно замовити ліки від аптек-партнерів. ​

Розділ «Платежі» додає зручності клієнту, бо можна швидко поповнити банківську картку «АТБ» чи використати інші можливості. ​

«Слідкуйте за оновленнями мобільного застосунку АТБ, переконайтесь у його зручності та багатофункціональності. Наші сервіси приємно здивують!», – наголошують у компанії.