Нове обладнання допоможе у лікуванні пацієнтів, які потребують гемодіалізу

Обласна клінічна лікарня ім. Мечникова у місті Дніпро є одним із найстаріших медичних закладів країни. З самого початку вторгнення ворога саме відома на всю країну «Мечка» стала потужним медичним хабом, де цілодобово рятують життя пораненим воїнам.

Сучасна медицина потребує не тільки фахівців високого рівня, але й чималий арсенал новітніх засобів, приладів, обладнання та витратних матеріалів. Саме від цього нерідко залежить, чи одужає важкопоранений військовий та чи зможе повернутися до повноцінного життя. Зрозуміло, що в такій ситуації перевантаженій медичній системі країни вкрай необхідна підтримка відповідального бізнесу. Для лікарні ім. Мечникова такою точкою опори став найбільший ритейлер, роботодавець і галузевий платник податків України – корпорація АТБ.

Нещодавно чергову партію життєво необхідного медичного обладнання отримали лікарі реанімаційного відділення № 1 лікарні ім. Мечникова. Компанія АТБ разом із партнерами закупила та передала обладнання та витратні матеріали вартістю понад два мільйони гривень. Йдеться про апарат для терапії та гострого діалізу найновішого покоління MultiFiltratePRO, сучасний набір для замісної ниркової терапії, аксесуари для гемодіалізу, набір для гемодіалізної катетеризації тощо.

«Цей сучасний апарат не просто нового, а останнього покоління. Він дозволяє проводити процедури безперервної замісної ниркової терапії протягом досить тривалого часу, а також робити плазмообмін. Це дуже важливо, адже фактично він виконує функцію постраждалої нирки. Це може відбуватися протягом дня, двох, трьох тощо, практично не впливаючи на інші функції організму, наприклад, такі як згортання крові. Причому працює аж до того моменту, коли функція нирки остаточно відновиться. Потреба у такому обладнанні стоїть дуже гостро, адже у нас лікуються тяжкі пацієнти, терапія яких вимагає саме тривалого безперервного діалізу. Видаткові матеріали для такої терапії значно дорожчі, але й більш ефективні у складних випадках», – каже завідувач реанімації № 1 клінічної лікарні ім. Мечникова Володимир Миколайович Дубина.

Протягом двох років повномасштабної війни перше реанімаційне відділення «Мечки» прийняло понад 6 тисяч поранених, у тому числі й у найважчому стані. За цей час медики провели 1684 сеанси замісної ниркової терапії. З новим апаратом, котрий АТБ придбала на кошти, які під час благодійного марафону до 30-ї річниці компанії були перераховані партнерами як подарунок, цей процес стане більш ефективним, а також наблизить вітчизняну медицину до найвищих європейських стандартів надання невідкладної допомоги.

Нагадаємо, це вже вдруге з початку року передали медичне обладнання лікарні ім. Мечникова. У січні АТБ у партнерстві з «Райффайзен» було закуплено та передано медикам електрохірургічний блок, ендоскопічний процесор, відеогастроскоп, відеоколоноскоп, гістеропомпу тощо. Це обладнання коштувало 3 млн грн.

Загальна ж сума благодійної допомоги від АТБ Збройним силам, добровольчим формуванням, волонтерським організаціям, рятівникам і медичним установам уже перевищила позначку 1,5 мільярда гривень.