Фахівці відновили живлення Запорізької атомної електростанції, яке було втрачено в ніч на 8 жовтня через російські обстріли, відремонтувавши єдину лінію, яка наразі зв’язує окуповану росіянами станцію з енергосистемою України, повідомила ввечері в неділю, 9 жовтня, компанія «Енергоатом».

«Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Ця лінія була пошкоджена вчора, 8 жовтня, о 00:59 внаслідок рашистського обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області. Після цього відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів», – йдеться в повідомленні.

Також в «Енергоатомі» наголосили, що радіаційний фон на майданчику станції перебуває в межах норми.

Інформацію про повернення струму на станцію також підтвердив голова Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Наша команда в Запоріжжі підтверджує, що лінію електропередач, пошкоджену вчора, було відновлено, і Запорізьку АЕС знову підключено до мережі», – написав він у Twitter, назвавши ремонт лінії «тимчасовим полегшенням у все ще неприйнятній ситуації».

Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to & will see @ZelenskyyUa thereafter to establish the zone. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 9, 2022

Додамо, що це знеструмлення було третім за час російської окупації станції.

Найбільша в Європі атомна електростанція перебуває під російською окупацією з 4 березня. Окупанти не лише регулярно її обстрілюють, але й тримають поруч з ядерними реакторами військову техніку.