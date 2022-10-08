Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня

Прем’єр-міністр РФ Михаїл Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства «Запорізька АЕС» на захопленій росіянами українській ЗАЕС. Відповідне розпорядження від 7 жовтня, опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ 8 жовтня.

«На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року... Створити федеральне державне унітарне підприємство «Запорізька атомна електростанція», засноване на праві господарського відання», - йдеться у розпорядженні.

Росмайну доручено затвердити статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду в розмірі 500 тис. рублів.

Зазначимо, що 5 жовтня президент Росії Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії. Зазначимо, що в МАГАТЕ вважають, що Запорізька атомна електростанція є українською, попри заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Проте ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали її обстрілювати, що призводило до знеструмлень або відключення енергоблоків. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має «захищати її від провокацій», та звинувачує в обстрілах Україну.