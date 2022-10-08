Росіяни своїми обстрілами пошкодили останню лінію зв’язку Запорізької АЕС, в результаті чого станцію повністю знеструмлено, повідомив вранці в суботу, 8 жовтня, «Енергоатом».

«Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв’язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори», – сказано в повідомленні..

У компанії додали, що наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.

В «Енергоатомі» повідомили, що тепер потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Однак «плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними».

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Проте ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали її обстрілювати, що призводило до знеструмлень або відключення енергоблоків. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має «захищати її від провокацій», та звинувачує в обстрілах Україну.