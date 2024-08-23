Пустомитівський районний суд Львівщини визнав водія «Епіцентру» винним у вчиненні ДТП. Він за кермом вантажівки наїхав на велосипедиста, який отримав важкі травми. Суд призначив винуватцю аварії іспитовий термін та не позбавив водійських прав. Водій вантажівки виплатив потерпілому 130 тис. грн, ще 250 тис. грн виплатить його роботодавець, згідно з мировою угодою.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, аварія сталась ввечері 10 вересня 2023 року на трасі Київ-Чоп. Володимир Рядченко, працюючи водієм у компанії «Епіцентр К», керував вантажівкою Mercedes-Benz Actros з напівпричепом. За даними правоохоронців, водій вантажівки без причини виїхав на суміжну смугу руху, де наїхав на велосипедиста, що їхав у попутному напрямку. Унаслідок наїзду велосипедист зазнав важких травм.

Щодо водія вантажівки поліція порушила кримінальну справу, а у суді обвинувачений визнав свою провину, зазначивши, що ДТП трапилась через його необережність та порушення ПДР. Він розповів, що відшкодував потерпілому 130 тис. грн та просив суд затвердити мирову угоду, яка укладена за його участі, потерпілого та роботодавця.

Адвокат потерпілого велосипедиста підтвердив, що винуватець ДТП виплатив йому 130 тис. грн і його клієнт прийняв його вибачення. Він просив суд не позбавляти водія вантажівки права керувати транспортними засобами та затвердити мирову угоду.

Справу розглянув суддя Володимир Мусієвський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя визнав Володимира Рядченка винним у вчиненні ДТП, призначивши три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Засудженого не позбавили водійських прав. Суддя також затвердив мирову угоду, згідно з якою «Епіцентр» виплатить потерпілому 250 тис. грн моральної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.