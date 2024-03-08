Президент України Володимир Зеленський та турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виступив за проведення мирного саміту за участі Росії. Про це він завив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі у п’ятницю, 8 березня.

Турецький лідер наголосив на тому, що його держава підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, яку назвав «стратегічним партнером». Втім, іншого шляху крім дипломатичного розв’язання проблеми Ердоган не бачить.

На його думку, «не було зроблено дипломатичних кроків для використання столу переговорів, який ми налагодили у Стамбулі в березні 2023 року для встановлення миру».

«Із самого початку ми робили внесок для завершення війни на основі переговорів. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучено також і Росію. Ми робимо все, щоб досягти миру дипломатичним шляхом», – зазначив він.

відео Офісу президента

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський виступив проти участі Росії в мирному саміті, при цьому припустивши, що вона зможе отримати запрошення після того, як буде розроблено план встановлення справедливого миру.

«Ми не бачимо представників Росії на такому саміті. Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат – справедливий мир для України. Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть запрошені представники Росії», – сказав він.

Зеленський також запросив Туреччину на Глобальний саміт миру. Зеленський зазначив, що на саміті миру не можуть бути люди, які все блокують, руйнують і вбивають.

«Сьогодні ми говорили багато про нашу формулу миру. Я поінформував про підготовку саміту миру на рівні лідерів. Особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру. Що стосується формату. Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті», – наголосив президент.

Нагадаємо, що Україна в листопаді 2022 року презентувала свою формулу миру, яка містить 10 пунктів. Одним із головних положень є виведення російських військ з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Трохи згодом, Зеленський закликав не нав'язувати Україні формати досягнення миру з Росією.