Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним планують обговорити «новий механізм» експорту українського зерна Чорним морем. Про це з посиланням на голову турецького МЗС Хакана Фідана, повідомило агентство Reuters 4 лютого.

Дипломат нагадав, що попередня «зернова угода» працювала в рамках певного механізму, однак зараз її учасники побачили, що є можливість перейти до іншого механізму.

За його словами, «деяким суднам» вдалося перевезти українське зерно через Чорне море навіть без «зернової угоди».

Зазначимо, що турецькі ЗМІ згадують 12 лютого як ймовірну дату візиту, але офіс президента Реджепа Тайіпа Ердогана не підтвердив її. Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського вторгнення в Україну. До цього вони зустрічалися у вересні 2023 року в російському Сочі. І тоді вони не змогли домовитися про відновлення «зернової ініціативи».

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року основні українські порти на Чорному морі – у Чорноморську, Одесі та Южному, відновили приймання суден для експорту зерна. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно. Росія ж в односторонньому порядку вийшла з зернової угоди 17 липня 2023 року.