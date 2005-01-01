Ernest Airlines виконуватиме по 16 рейсів на тиждень зі Львова до Італії

З 22 червня Ernest Airlines запускає нові рейси до Риму та Мілану

З 22 червня італійський авіаперевізник Ernest Airlines розпочне виконувати зі Львова рейси до Рима та Мілана (Мальпенса). До кінця літа авіакомпанія загалом виконуватиме по 16 рейсів на тиждень зі Львова у п’ять італійських аеропортів.

Початкова ціна квитків зі Львова до Рима та Мілана (Мальпенса), за словами президента Ernest Airlines Шеді Ель Таніра, – 29 євро. Окрім цих нових рейсів, наразі зі Львова Ernest Airlines по тричі на тиждень літає до Венеції та Мілана (Бергамо), та до чотирьох разів на тиждень збільшила частоту польотів до Неаполя.

Президент Ernest Airlines Шеді Ель Танір відзначив, що усі рейси зі Львова, які авіакомпанія виконує наразі, дуже популярні. «Нам дуже важливо було відкрити зі Львова ці два напрямки, бо Рим зручний з огляду на сполучення з іншими італійськими містами, а Мілан – це столиця моди і бізнесу. Це вже буде п’ять напрямків зі Львова. І завдяки нашим дуже успішним польотам зі Львова до Неаполя ми на час літнього сезону збільшили кількість рейсів з трьох до чотирьох. Відтак до кінця літа ми виконуватимемо 16 рейсів на тиждень, а з вересня – по 15 рейсів», – сказав Шеді Ель Танір.

Ernest Airlines анонсував нові рейси зі Львова до італійських аеропортів (фото прес-служби Львівської ОДА)

Авіакомпанія також розглядає можливість відкрити зі Львова напрямки в інші європейські міста.

«Коли ми починали співпрацю з аеропортом «Львів», ми обіцяли відкрити напрямки до італійських міст. Але завдяки цьому попиту пасажирів ми розмірковуємо над відкриттям рейсів до інших європейських міст зі Львова. Перевага Львова в тому, що тут велика ніша для авіаліній. Ми будемо започатковувати нові сполучення не лише з Італією», – додав президент Ernest Airlines.

Загалом з початку 2018 року зі Львова відкрили 13 нових напрямків. Шість рейсів відкрив угорський лоукостер Wizz Air: до польських Гданська, Вроцлава та Катовіце, до німецьких Берліна та Дортмунда, а також до столиці Великобританії Лондона. Українські авіаперевізники МАУ та Yanair відкрили рейси до Барселони та Батумі відповідно.

За словами директорки львівського аеропорту Тетяни Романовської, йдуть перемовини про відкриття нових напрямків зі Львова до Європи, зокрема до Франції і Нідерландів.

«Ми працюємо в напрямку Франції та Нідерландів, зокрема по Амстердаму з компанією KLM. Амстердам був би дуже важливим рейсом для нас, але там є проблема – дуже зайнятий аеропорт, який наразі приймає лише своїх регулярних перевізників і їм просто важко приймати когось нового. Але KLM зацікавлений у нас. Франція на сьогодні має обмеження, тобто зі сторони України і Франції поки діє міжурядова угода, за якою перевізником між цими країнами є МАУ. Тобто якщо дозвіл на ці польоти захоче інша авіакомпанія, нам треба ще попрацювати на рівні урядів», – сказала Тетяна Романовська.

Також вона додала про плани відкрити зі Львова трансатлантичні напрямки: «Ми не залишаємо тему Америки, тому що з нашого регіону є туди необхідний пасажиропотік і треба лише визначитись з авіакомпанією, яка перед запуском таких рейсів повинна їх добре популяризувати. І в компанії МАУ розуміють, що західний регіон є основним потоком до Канади та Сполучених Штатів Америки».