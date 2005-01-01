«Фокус» назвав директорку львівського аеропорту однією з 33-х найкращих менеджерів України

Тетяна Романовська

Директорка міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська увійшла до переліку 33-х найкращих менеджерів України 2018 року за версією журналу «Фокус». Про це у середу, 30 травня, повідомила прес-служба аеропорту.

«Аеропорт «Львів» Тетяна Романовська очолила у 2016 році. З того часу він почав дуже динамічно розвиватися», – повідомило видання.

У 2017 році львівський аеропорт збільшив пасажиропотік на 46,3% та вперше за 26 років прийняв понад 1 млн пасажирів на рік. 1 грудня в аеропорту ім. Данила Галицького привітали мільйонну пасажирку – мешканку Ковеля Волинської області Вікторію Ревуцьку.

У 2018 році приріст пасажиропотоку становить вже практично 50%, а кількість рейсів у місяць доходить до 1130. Тетяна Романовська планує наростити пасажиропотік у цьому році до 1,5 млн пасажирів.

За показниками роботи летовище поступається лише аеропортам «Бориспіль», «Жуляни» та одеському аеропорту. Річний прибуток аеропорту «Львів» становить 390,4 млн грн.