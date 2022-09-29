Уряд Естонії ухвалив постанову про заборону імпорту та купівлі природного газу з Росії. Рішення набуде чинності 31 грудня 2022 року. Заборона діятиме також і на надання послуг, повʼязаних із транзитом, на імпорт природного газу та купівлю з метою транзиту чи закачування у мережі розподілу, повідомляє видання Postimees.

«Мета санкції – чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ є важливим джерелом доходів для Росії і використовується як важіль впливу на Євросоюз», – сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Рішення стосується насамперед газових підприємств Естонії, які мають ліцензії на імпорт російського газу. За даними Міністерства економіки та комунікацій, дев'ять підприємств мають ліцензії на імпорт газу, одна компанія – ліцензію на надання послуг транзиту.

Рішення не вплине на побутових споживачів. Адже з квітня 2022 року природний газ з РФ до Естонії майже не постачався.

Урмас Рейнсалу зазначив, що ще у квітні уряд Естонії вирішив припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року. Тепер це рішення закріплене офіційно. Поставки планували компенсувати завдяки орендованому СПГ-терміналу.