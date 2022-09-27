У Польщі офіційно відкрили Балтійський газопровід (Baltic Pipe), яким газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі, повідомив у вівторок, 27 вересня, «Укрінформ».

Участь в урочистій церемонії відкриття, яка відбулася у Голеньові Західнопоморського воєводства (північний захід Польщі) серед інших взяли президент та прем’єр-міністр Польщі Анджей Дуда і Матеуш Моравецький, а також прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Як зазначив Дуда, цей газопровід є елементом диверсифікації джерел енергопостачання до Польщі, що дає країні незалежність від російського газу. Він наголосив, що ніхто не передбачав, що попри чинний контракт, Росія в цьому році просто «закрутить кран» в Ямальському газопроводі, припиняючи поставки газу до Польщі. Тому зараз відкриття цього газопроводу є тим більше надзвичайно важливою місією для Польщі та цієї частини Європи, сказав польський президент.

Своєю чергою прем’єрка Данії зазначила, що це «величезний геополітичний крок для всіх». Він дає можливість Польщі стати незалежною від російського газу.

Вона наголосила, що нещодавно війна повернулася на європейський континент через російську агресію проти України. За її словами, путін також спровокував енергетичну кризу і зростання цін на енергоресурси в Європі. Через це, як зазначила Фредріксен, Європа готується до складної зими й має брати до уваги можливість будь-яких сценаріїв.

Прем’єрка Данії також сказала, що Копенгаген підтримує санкції проти росії. Вона наголосила, що Європа має зробити все можливе, щоб росія не могла використовувати енергетику як зброю. Фредріксен зазначила, що Путін хоче внести розбрат серед країн ЄС, але йому це не вдасться.

«Путін не може перемогти в цій війні. Ми продовжуватимемо надавати нашу велику і спільну підтримку Україні, разом ми призведемо до поразки режиму Путіна», – наголосила прем’єр-міністерка Данії.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький констатував, що сьогодні завершується ера російського домінування в енергетиці і розпочинається нова епоха енергетичної безпеки Польщі.

«Балтійський газопровід сьогодні є газопроводом свободи, суверенітету, безпеки та миру», – сказав польський прем’єр.

За інформацією польської нафтогазової компанії PGNiG, в 2023 році через цей газопровід до Польщі можна буде поставити щонайменше 6,5 млрд кубометрів газу. Водночас у 2024 році обсяги поставок зростуть ще на мільярд кубометрів.

Baltic Pipe, фактично, замінить Ямальський газопровід, яким до Польщі кількадесят років постачалося з Росії щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Російський «Газпром» у квітні в односторонньому порядку припинив постачання газу до Польщі, попри те, що російсько-польський газовий контракт мав діяти до кінця 2022 року. Перед цим польська компанія PGNiG відмовилася платити за російський газ у рублях. З 2023 року Польща не купуватиме газ у Росії.