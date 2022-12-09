Естонія відправила до України вантаж із генераторами та електрообладнанням, повідомив міністр закордонних справ цієї країни Урмас Рейнсалу.

За його словами, 11 автобусів прямують до Житомира, Харкова, Бучі й Полтави.

«Ми маємо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні впоратися із важкою зимою під час цілеспрямованих російських атак на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру», – прокоментував Рейнсалу.

Today another buses carrying generators & energy equipment began their journey to Zhytomyr, Kharkiv, Bucha & Poltava in #Ukraine.



We must do all we can to help cope with the hard winter amidst Russia's deliberate attacks on civilian objects & energy infrastructure. pic.twitter.com/qnDydWL00o — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 9, 2022

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина планує надати Україні 300 генераторів. Також Україна отримує енергетичну допомогу від інших держав.

Росія, починаючи з 10 жовтня, з інтервалом один-два тижні завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Удари завдаються як по теплових електростанціях, так і по трансформаторних підстанціях. Останню – восьму – масштабну ракетну атаку на українську енергосистему російські воєнні злочинці здійснили 5 грудня.