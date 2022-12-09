Естонія відправила в Україну 11 автобусів з енергетичним обладнанням
Генератори та обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури отримають чотири міста
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Естонія відправила до України вантаж із генераторами та електрообладнанням, повідомив міністр закордонних справ цієї країни Урмас Рейнсалу.
За його словами, 11 автобусів прямують до Житомира, Харкова, Бучі й Полтави.
«Ми маємо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні впоратися із важкою зимою під час цілеспрямованих російських атак на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру», – прокоментував Рейнсалу.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина планує надати Україні 300 генераторів. Також Україна отримує енергетичну допомогу від інших держав.
Росія, починаючи з 10 жовтня, з інтервалом один-два тижні завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Удари завдаються як по теплових електростанціях, так і по трансформаторних підстанціях. Останню – восьму – масштабну ракетну атаку на українську енергосистему російські воєнні злочинці здійснили 5 грудня.