Адміністрація соціальної мережі Facebook без вагомих причин та жодних пояснень заблокувала сторінку «Київ оперативний». Спільнота мала 250 тисяч підписників і оперативно інформувала про різні події в Києві – ДТП, крадіжки, вбивства тощо.

Про блокування сторінки спільноти «Київ оперативний» повідомив у вівторок, 17 серпня. Водночас там зазначили, що вже створили резервну сторінку.

Офіційної позиції Facebook з цього питання власники та адміністратори не отримали. Водночас у коментарі сайту Kyiv Media вони розповіли, що спочатку всі адміністратори отримали блокування за підозрілу активність. Доки тривала перевірка акаунтів, «Київ оперативний» вже заблокували.

«Потім ми підключили деякого віп адміна фейсбуку, який займається пабліком, і він в телефонному режимі сказав нам, що сторінка видалена через тероризм», – зазначили адміністратори.

Що відомо про спільноту «Київ оперативний»

Спільноту «Київ оперативний» створили у 2016 році. На сторінці публікували фото та відео очевидців різних інцидентів. У спільноті постійно з'являлися фото та відео з місць ДТП, вбивств, крадіжок та інших не зовсім приємних подій. Цілком ймовірно, що Facebook заблокував сторінку саме через публікацію подібного контенту.

Раніше подібний випадок стався з найбільшою львівською спільнотою «Варта1», яка також публікувала контент, подібний до того, який публікував «Київ оперативний». Зрештою, групу створили знову. Проте новостворену групу соцмережа теж блокує «через насильство та підбурювання».

Крім того, Facebook також заблокував ще одну велику львівську спільноту – «Людоньки, порадьте».