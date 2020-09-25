Групи акаунтів, за даними соцмережі, поширювали фейкові новини про Україну, Білорусь, Сирію та Туреччину

Соціальна мережа Facebook видалила три групи пов'язаних між собою акаунтів, які порушують заборону на іноземне втручання. Про це повідомила прес-служба компанії.

Як повідомляється, ці мережі мали російське походження. Зокрема, дві групи акаунтів також були пов'язані із російськими спецслужбами. Одна група включала в себе 23 профілі і шість сторінок, а також вісім акаунтів в Instagram. Вони поширювали інформацію переважно російською та англійською мовами щодо виборів і протестів в Білорусі, російську та українську політику, геополітичних теорій змови, відносин Росії і НАТО. На рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тис. доларів.

Фейкові акаунти видавали себе за місцевих жителів і перенаправляли на свої сайти

Ще одна мережа профілів складалася з 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп, а також 34 Instagram-профілів. Вони пошарювали неправдиві новини на теми Сирії та України, а також частково - Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії та Білорусі. Боти видавали себе за журналістів і місцевих жителів цих країн, писали англійською, українською, російською та арабською мовами і перенаправляли людей на свої сайти.

Зрештою, третя група пов'язана з «Агентством інтернет-досліджень», більш відомим як «фабрика тролів». У неї входили п'ять Facebook-профілів і одна група, а також три Instagram-аккаунти. Ця мережа орієнтувалася на Туреччину, Європу і США. Акаунти писали на турецькій і англійській мовах і видавали свій сайт за платформу «незалежної турецької організації». Дана група витратила на просування своїх постів близько 4,8 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що СБУ викрила російські «ботоферми», які поширювали фейки перед місцевими виборами. Зловмисники організували у Києві та Запоріжжі «ботоферми» із технічним забезпеченням на суму понад 1 млн грн.