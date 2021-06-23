Представники Росії в ТКГ заблокували питання з розмінування на територіях Донбасу та продовжують блокувати доступ інспекторам МАГАТЕ до ядерного матеріалу в ОРДЛО. Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує прес-служба української делегації в ТКГ.

«Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях – це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», – сказав він.

Кравчука зазначив, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, Росія дискредитує себе як член МАГАТЕ та як постачальник ядерних послуг і технологій до третіх країн.

Він наголосив, що «саме через блокування Росією доступу Міжнародної ядерної організації до ядерних матеріалів в ОРДЛО, Україна досі не може надати МАГАТЕ розширеного висновку за результатами застосування гарантій МАГАТЕ в Україні у 2020 році».

Кравчук також повідомив, що «вкотре під час засідання ТКГ на рівні глав делегацій представники Росії знову заблокували розгляд питання з розмінування ділянок, погоджених улітку 2020 року в рамках роботи підгрупи з безпеки».

Зауважимо, що на окупованій частині Донбасу залишилося щонайменше три ядерні об'єкти, які має інспектувати МАГАТЕ. Перший – шахта «Юнком» (місто Бунге, поблизу Єнакієвого), де у 1979 році з метою зниження напруги в гірському масиві був проведений підземний ядерний вибух (об'єкт «Кліваж»). Після вибуху утворилася склоподібна ядерна капсула, яка знаходиться під землею донині.

При цьому у 2018 році донецькі бойовики припинили відкачку води з шахти «Юнком», що загрожує виходу на поверхню радіації.

Також в переліку МАГАТЕ зазначено медичний заклад у Луганську і дослідницький апарат, який знаходиться у Донецьку.