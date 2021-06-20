Міністр МЗС РФ Сергій Лавров хоче вмовити ОБСЄ змусити України провести прямі переговори із терористами «Л/ДНР». Він має зустрітися із генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід в Москві вже в понеділок, 21 червня.

Прес-служба МЗС РФ повідомляє, що під час зустрічі, між іншим, буде також піднята тема врегулювання конфлікту на сході України.

«Планується обговорити роботу контактної групи, в якій ОБСЄ координує прямий діалог Києва, Донецька і Луганська як сторін конфлікту з метою виконання мінського комплексу заходів», – йдеться в повідомленні.

Росія хоче вмовити ОБСЄ «вплинути» на Київ, аби той провів прямі переговори із російськими терористами «Л/ДНР». Мовляв, Україна саботує виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, що глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук після затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича в Мінську заявив, що Білорусь більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка.

Він додав, що Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії. Тому Україна шукає інший майданчик для перемовин. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ.