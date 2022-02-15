Автомобіль «швидкої» їхав з дотриманням усіх вимог правил дорожнього руху

Постраждалий у ДТП зі «швидкою» фельдшер відсудив у винуватця аварії понад 700 тис. грн. Інцидент стався на початку листопада 2020-го, коли бригада медиків їхала на місце іншої ДТП. Поблизу села Великий Житин їхнє авто зіткнулося з BMW, який раптово виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок зіткнення травмувалися двоє фельдшерів бригади, у тому числі Олександр Горбатюк, який одержав серйозні травми ніг.

На початку листопада 2020 року близько 10:00 поблизу села Олександрія Рівненського району зіткнулися два автомобілі Mercedes та автомобіль Renault. В аварії травмувалися шестеро людей, тож на місце виїхали кілька карет «швидкої» допомоги, у тому числі й з пункту у селі Олександрія. Остання бригада завезла до лікарні одного з травмованих і поверталася на місце ДТП надавати допомогу іншим потерпілим. Через аварію на трасі утворився затор, тож аби не простоювати, УАЗ «швидкої» їхав зустрічною смугою з увімкненими проблисковими маячками та сиреною.

У заторі на цій же трасі біля села Великий Житин стояв автомобіль BMW X 53, за кермом якого перебував Андрій Робейко. Маючи намір виїхати з транспортного потоку й розвернутися, водій повернув кермо наліво й виїхав на зустрічну смугу. «Швидкої», яка наближалася, він не помітив, тож УАЗ врізався у BMW й перекинувся. Уникнути зіткнення водій «швидкої» не міг. У результаті травмувалися двоє фельдшерів, один з них, Олександр Горбатюк, одержав серйозні травми ніг. Його родина згодом збирала кошти на проведення операцій чоловікові.

Андрій Робейко визнав свою провину у тому, що не переконався у безпечності маневру, через що сталася аварія. Він повністю визнав заявлений йому Олександром Горбатюком цивільний позов: 417,6 тис. грн матеріальної шкоди та 300 тис. грн моральної.

Суддя Рівненського районного суду Сергій Сидоренко у лютому задовольнив заявлений цивільний позов на загальну суму 717,6 тис. грн. За скоєння ДТП водія оштрафували на 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік.