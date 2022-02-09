Мешканка Рівного відсудила у чоловіка, який вкрав її банківську картку, 50 тис. грн моральних збитків, завданих крадіжкою. Засуджений, який не був знайомий з потерпілою, беззастережно погодився компенсувати їй усю заявлену суму.

Пізнього вечора 10 січня 2021 року Вадим К. біля магазину на вул. Богоявленській у Рівному викрав у Марії Ц. шкіряну сумку, в якій лежали 600 грн та банківська картка. Оскільки картка була з системою безконтактної оплати, тобто без необхідності введення пін-коду, крадій одразу й скористався нею для розрахунку на суму близько 500 грн на двох найближчих АЗС. Після цього скористався банкоматом і 14-ма операціями зняв майже 15 тис. грн готівкою.

На суді Вадим К. розповів, що з Марією Ц. раніше знайомий не був, що справді вкрав її картку і скористався нею. Чоловік запевнив, що збирається відшкодувати усі завдані збитки.

Потерпіла підтвердила обставини і повідомила, що збитки не відшкодовані, тож заявила цивільний позов на викрадену у неї суму (майже 16 тис. грн) плюс 50 тис. грн на відшкодування моральних збитків. Обвинувачений визнав позов повністю.

Відтак суддя Рівненського міськсуду Сергій Наумов засудив Вадима К. до трьох років обмеження волі з іспитовим строком на два роки. Засуджений має відшкодувати Марії Ц. 65 809 грн завданих крадіжкою збитків.