Колишній чиновник міської ради заявив, що незаконне кримінальне переслідування зіпсувало його репутацію

Колишній перший заступник міського голови Вараша Василь Ковальчук відсудив у держави моральну компенсацію за безпідставне кримінальне переслідування. Чоловіка підозрювали у службовій недбалості, що завдало шкоди державним інтересам. Суд не виявив у діях чиновника складу злочину й виправдав його. Після того, як Верховний суд залишив вирок без змін, Василь Ковальчук заявив позов на відшкодування моральних збитків.

Рішенням Кузнецовського міського суду Рівненської області з Державного бюджету буде стягнуто 169 тис. грн на користь мешканця Вараша Василя Ковальчука за незаконні дії поліції та прокуратури. Колишній перший заступник міського голови Вараша Василь Ковальчук заявив цей позов у серпні 2018 року після того, як справа за його звинуваченням у службовій недбалості пройшла усі судові інстанції. За безпідставне перебування під слідством і судом чоловік просив відшкодувати йому 294 тис. грн моральних збитків.

Події, через які судився екс-чиновник, відбувалися у 2012 році. На той час перший заступник міського голови Кузнецовська Василь Ковальчук очолював комітет з конкурсних торгів з придбання житла для воїна-інтернаціоналіста. Він запропонував визнати найбільш вигідною ціну 214,5 тис. грн за 1-кімнатну квартиру площею 36,7 кв. м. Усі члени комітету проголосували за неї, й договір купівлі-продажу було укладено. А у 2014 році поліція відкрила кримінальне провадження відносно Василя Ковальчука, звинувативши його у завищенні ціни й переплаті за квартиру бюджетних 57 тис. грн.

Підозрюваний свою провину не визнав й на суді відмовився свідчити. На той час він працював інженером на Рівненській АЕС. Свідки розповіли, що у 2012 році неможливо було купити 1-кімнатну квартиру за виділені 214,5 тис. грн, тож воїн-інтернаціоналіст доплатив продавцю 28 тис. грн й проти доплати не заперечував. Про завищення вартості житла ніхто зі свідків й гадки не мав, а декотрі взнали лише на суді. Чоловік, якому купували квартиру, на час суду помер.

У листопаді 2016 року вироком Кузнецовського міськсуду Василя Ковальчука визнано невинуватим та виправдано через недоведеність в його діях складу злочину. Апеляційний суд Рівненської області та Верховний суд залишили цей вирок без змін.

У січні 2022 року суддя Кузнецовського міськсуду Ганна Бренчук задовольнила позов Василя Ковальчука частково й вирішила стягнути з держбюджету на його користь 169 тис. грн.