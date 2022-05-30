Суд зобов’язав мешканця села Степанівка сплатити 31,4 тис. грн за проїзд комбайном по полю кукурудзи та знищення врожаю на п’ятнадцяти ділянках місцевого підприємця. Крім того, суддя зобов’язав чоловіка відшкодувати позивачеві 15 тис. грн за юридичну допомогу та 1,5 тис. грн – за залучення землевпорядника до справи.

Як повідомляє прес-служба Хмельницького апеляційного суду, на порушника поскаржилося місцеве приватне підприємство «Кочубіївське». Представники фірми пояснили, що ще у жовтні 2021 року охорона підприємства виявила, що в межах села Степанівка на земельних ділянках площею близько 0,30 га сільськогосподарською технікою, ймовірно комбайном, знищено урожай кукурудзи.

«Поліція встановила причетність до цього місцевого жителя. Утім, складу кримінального правопорушення, за словами правоохоронців, в його діях немає. Приватне підприємство розрахувало вартість знищеного урожаю кукурудзи у 31,4 тис. грн, однак відповідач відшкодовувати збитки добровільно не хотів», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Відповідач визнав вину лише частково: погодився, що знищив урожай кукурудзи – проїхав комбайном тією ділянкою, бо там з 2017 року була дорога. Проте сказав, що довжина її вдвічі менша – 500 м, а не кілометр, як вказав позивач. Пояснив, що також займається вирощуванням сільськогосподарських культур й дорогу, що вела до його засіяного соєю паю, переорали, тому він поїхав комбайном кукурудзяним полем.

Чемеровецький районний суд задовольнив позов приватного підприємства «Кочубіївське» та зобов’язав мешканця Степанівки сплатити понад 31,4 тис.грн матеріальної шкоди. Крім того, комбайнер має відшкодувати фірмі 15 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу і 1,5 тис. грн за залучення спеціаліста-землевпорядника. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суду.