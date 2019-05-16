Фестиваль «Віртуози» подарує скандинавський епос, оперні хіти і прем'єри масштабних ораторій

У четвер, 16 травня, у Львові стартував Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». До 9 червня у його межах виступить півтисячі гастролерів.

Уже 38 років Львівська філармонія влаштовує «Віртуози» і це чи не єдиний фестиваль у місті, який живе стільки часу, більше того – розвивається. Цьогоріч на гастролі приїдуть не лише окремі солісти,а й цілі хори і колективи – понад 500 виконавців.

Фестиваль стартував у четвер, 16 травня, із Потрійного концерту Бетховена і мелодійної Третьої симфонії Брамса. Для цього виступу зібралися разом Академічний оркестр Львівської філармонії та музиканти, які відомі у світі, але мають стосунок до Львова – це диригент із Америки Тарас Криса, із Швейцарії скрипаль Олег Каськів і піаніст Андрій Драган. Приїхав також італійський віолончеліст Алессіо Піанеллі.

«Я дуже люблю Третю симфонію Брамса. Вона найскладніша, вона найбільш вишукана і вона найбільше персональна. Є знаменита фраза, він коли її написав, йому було 50 років і він завжди казав, що ця симфонія вкладається у фразу: я вільний і щасливий», – розповідає Тарас Криса, головний диригент Академічного оркестру Львівської філармонії.

А далі упродовж трьох тижнів Львів прийматиме чимало світових зірок. Уже цими вихідними приїде шведський чоловічий хор університету міста Лунд і виконає скандинавський епос та вперше в Україні прозвучить симфонія «Кулерво» Сібеліуса про фінського міфічного героя.

Трохи згодом, 2 червня, на фестиваль прибудуть японські співаки з оперними хітами. Також на «Віртуозах» 25 травня гастролюватиме сторічний хор із Торонто «Веснівка».

А ще чекають великі прем'єри. 5 червня вперше в Україні зазвучить ораторія Роберта Шумана «Рай і Пері» у виконанні гастролерів Галицького камерного хору і Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії.

«Це древня історія, ще добіблійна історія про юну фею Пері, яка шукає шляхи, щоб відчинити ворота раю. Захоплююча історія і романтична музика Шумана. Партії головних героїв будуть виконувати німецькі солісти», – розповів генеральний директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп.

Не бракуватиме й етніки. У п’ятницю, 17 травня, почуємо гуцульську музику, а от наступної суботи, 1 червня, – виставу «Весілля» – проект львівської співачки Наталки Половинки, складений із 28-ми старовинних українських весільних пісень.

Фестиваль «Віртуози» закриють 9 червня ще однією масштабною прем'єрою ораторії «Еліас» Мендельсона. Заради цього концерту до Львова прилетять оперна діва Софія Соловій та німецький колектив.

«Для виконання цього твору з Нюрнберга приїде Нюрнберзький концертний хор, близько 100 осіб. Також до них долучиться збільшений склад оркестру «Віртуози Львова», – додав Володимир Сивохіп.

Повну програму можна знайти за посиланням.