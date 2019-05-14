У Львівській філармонії вперше в Україні прозвучить фінська симфонія Kullervo

«Куллерво» є національним символом для фінської музики

У рамках 38-го Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози», вперше в Україні прозвучить відома у світі симфонія «Куллерво» (Kullervo) Яна Сібеліуса. Фестиваль «Віртуози» відбуватиметься з 15 травня по 9 червня.

«Куллерво» є національним символом для фінської музики, адже це перший масштабний вокально-симфонічний твір, написаний фінською мовою в умовах вимушеного шведського мовного середовища. Яна Сібеліуса гостро критикували за це революційне творіння, однак це був перший сміливий і гучний крок до незалежної Фінляндії та фінської культури», – повідомляють організатори.

За інформацією організаторів, масштабний 75-хвилинний твір складається з 5 частин і розповідає історію Куллерво – героя карело-фінського поетичного епосу «Калевали». Життєвий шлях Куллерво складний і трагічний: загибель родини, рабство. В один момент герой брутально зваблює дівчину, але вона виявляється його рідною сестрою, якої він ніколи не знав. Дізнавшись це, вона чинить самогубство. Врешті, Куллерво робить те саме.

Сам композитор завжди називав свій твір симфонією, проте форму цієї музики важко окреслити. Це великомасштабна робота із різноманітністю форм руху, музичних тем та дивовижних поєднань. Особливим на той час є вплітання хору і солістів. Ян Сібеліус цим твором зруйнував старі традиції і створив нові архітектурні музичні структури.

До слова, для виконання цього твору запросили зірок зі Швеції: чоловічий хор Лундського університету – найстаріший і найвідоміший чоловічий хор в Європі, а також солістів – Марію Форсстрьом (мецо-сопрано) та Габріеля Суованена (баритон). Диригуватиме видатний музикант Теодор Кухар, який п’ять років працював у Гельсінкі у Фінській національній опері та Гельсінському філармонійному оркестрі. Саме під батутою Теодора Кухара симфонічна поема «Куллерво» виконувалася минулого року у Фінляндії з нагоди 100-річчя незалежності. Тепер він запрезентує цей музичний епос українському слухачеві.

Концерт відбудеться у Львівській національній філармонії у неділю, 19 травня. Початок о 19:30. Вартість квитків – 100-400 грн.