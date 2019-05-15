У старому львівському трамвайному депо відбудеться вечірка електронної музики

Вечірка відбудуться у трамвайному депо на вул. Вітовського

З нагоди 125-річчя львівського трамвая відбудеться перший Lvivelectrotrans Music Day та Lvivelectrotrans Festival. Відвідувачі заходів зможуть потрапити на електротрансову вечірку та дізнатися більше про електротранспортні тенденції у світі та Україні. Заходи відбудуться 18−19 травня у старому трамвайному депо, що на вул. Вітовського, 57. Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Травень є дуже знаковим для Львова не лише тому, що святкують День міста. В цьому місяці сходяться три великі дати: 125-річчя львівського трамвая і електрифікації міста, та перемога в тендері компанії «Simens», власне після якого і з’явилися трамваї у Львові. Важливо, щоб кожен мешканець міста мав змогу доторкнутися до цієї історії. Тому запрошуємо всіх прийти на заходи в трамвайне депо. Адже звідси починалися величезні процеси, незвична історія, яка для кожного тепер стала буденною», — відзначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Lvivelectrotrans Music Day та Lvivelectrotrans Festival відбудуться у старому трамвайному депо на вул. Вітовського, 57 — LEM Station. Як розповів Михайло Лемак, керівник LEM Station, за декілька днів відбудеться підписання акту прийому-передачі трамвайного депо і у ньому розпочнеться ревіталізація і створення креативного простору Lem Station, у якому власне будуть поєднані традиції та інновації, які для Львова були притаманні впродовж останнього століття.

Вечірка Lvivelectrotrans Music Day відбудеться у суботу, 18 травня, з 21:00 до 4:00. Інформація про подію на сторінці у Facebook за посиланням.

«Ми вперше у Львів привеземо резидента паризького культового клубу Конкріт — Лео Поля. Саме для того, щоб продемонструвати і львів’янам, і гостям міста, що європейські процеси і цінності у нас не відстають. Для нас було важливо привезти саме актуального артиста, щоб налагодити зв'язок між клубною Європою та Львовом», — розповів нічний Амбасадор Львова Чад Зоратлі.

Другий день святкування — Lvivelectrotrans Festival — у неділю, 19 травня, із 12:00 до 18:00 на території старого трамвайного депо, що на вул. Вітовського 57.

До слова, з нагоди 125-річчя львівського трамвая також відбуватимуться цікаві піші екскурсії, а 1 червня— традиційний парад трамваїв.

Програма заходів та подій:

Дата Подія Локація 31 травня Екскурсія в НУ «Львівська політехніка» в нову лабораторію Siemens з короткою презентацією інноваційних розробок галузі. НУ «Львівська політехніка» (попередня реєстрація за тел. 067 2309061 — відділ інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс»)) Впродовж травня Екскурсії в Музей історії електрифікації Львівщини. вул. Мушака, 56 (попередня реєстрація) Вересень 2019 Видання книги Аркадія Орєхова «Львівський трамвай у ескізах, фотографії та акварелі» Видавництво Старого Лева спільно із Львівською міською радою та ЛКП «Львівелектротранс» 31 травня — 15 червня Виставка на території старого трамвайного депо, збудованого компанією Siemens&Halske наприкінці XIX ст. з мультимедійними інсталяційними елементами. Lem Station (вул. Сахарова, старе трамвайне депо) Впродовж травня 2019 Піша екскурсія — «Маршрут електрифікації» Попередня реєстрація 8 травня Екскурсія «Таємниці електрифікації львівської опери». Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (пр. Свободи, 28 (попередня реєстрація) 31 травня 10:00 — 13:00 Конференція корпорації «Укрелектротранс». Центр ім. Митрополита Андрея Шептицького (вул. Стрийська, 29а) 31 травня 14:00 — 16:00 Урочиста академія з нагоди 125-річчя львівського трамвая та електрифікації міста Під час академії відбудеться погашення поштової марки Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (пр. Свободи, 28). Вхід за запрошеннями. 1 червня 15:00 Парад трамваїв За маршрутом: Трамвайне депо (вул. Городоцька) — вул. Київська — вул. Вітовського — пл. Ринок 7 травня — 1 червня Екскурсія «Львівський трамвай» Попередня реєстрація за тел. 067 2309061 — відділ інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» 18 травня 12:00 — 3:00 Фестиваль «LVIV ELECTRO TRANS» на території Lem Station Lem Station (вул. Сахарова, старе трамвайне депо) Впродовж травня 2019 Тематичний урок «Львівський трамвай» у Львівських школах. Управління освіти ЛМР

Історична довідка

У 1893 році львівський магістрат оголосив тендер на будівництво ліній електричного трамвая та електростанції потужністю 400 кінських сил (300 кВт), бо кінний трамвай вже не справлявся зі зростаючими потребами у перевезенні. Його виграла віденська фірма «Сіменс&Гальське», яка зобов'язувалася після двох років експлуатації на вимогу міської ради, якщо така буде, продати місту трамвай. 23 березня 1893 року був затверджений бюджет проекту. Він склав 880 тис. крон. Будівництво лінії електричного трамвая почалося у вересні 1893 року. Вже 15 травня 1894 року львівська газета «Діло» писала: «Пробна їзда електричного трамвая у Львові відбулася вночі між 1 і 2 годинами двома вагонами, що мали також електричне освітлення. Їзда була дуже ефективна, бо з-під коліс і на дроті добувалися снопи електричного світла…»

31 травня 1894 року у Львові було відкрито регулярний рух другого в Україні і четвертого в Австро-Угорщині електричного трамвая. Довжина ліній становила 8,3 км. Діяли такі маршрути (подані сучасні назви вулиць): «проспект Свободи — вулиця Степана Бандери — головний вокзал», «проспект Свободи — вулиця Івана Франка — Стрийський парк» і «проспект Свободи — вулиця Личаківська — Личаків». Відкриття було приурочено до Крайової виставки 1894 року, що відбувалася у Стрийському парку.

Поява електричного трамвая у Львові була сприйнята неоднозначно. Так, жінки львівських візників, які жили на Личакові, закидали перший електричний трамвай помідорами та тухлими яйцями. У 1896 році місто викупило мережу електричного трамвая і електростанцію за 1 млн 680 тис. крон.