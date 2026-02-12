Фігурист Кирило Марсак вже запам'ятався вболівальникам, станцювавши гопака на церемонії відкриття Олімпіади

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 13 лютого «синьо-жовті» боротимуться у біатлоні, лижних перегонах та фігурному катанні. У скелетоні мав також змагатися Владислав Гераскевич, але МОН дискваліфікував його за бажання виступати у «шоломі пам’яті».

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 13 лютого:

12:45 – лижні перегони (гонка з роздільним стартом вільним стилем, чоловіки; Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)

15:00 – біатлон (спринтерська гонка на 10 км, чоловіки; Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко)

20:00 – фігурне катання (одиночне катання, чоловіки, довільна програма; Кирило Марсак – за умови потрапляння до топ-24)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).