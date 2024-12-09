Меми стали потужним інструментом, що впливає на інформаційну реальність, ставши частиною українського опору

Фільм «Битва мемів» уже можна подивитись на YouTube. Документальна картина про те, як народний гумор наносить став частиною повномасштабної війни створили авторка та продюсерка Ірина Каблучко та режисерка Христина Браславська.

Меми стали важливою частиною сучасної реальності, і українські меми під час повномасштабної війни – це унікальне явище, яке досліджують навіть у великих університетах світу.

Меми стали потужним інструментом, що впливає на інформаційну реальність, ставши частиною українського опору.

Головною героїнею та нараторкою виступила професорка Вашингтонського університету у Сієтлі Лаада Беланюк, яка вирішила дослідити роль українського гумору у війні. Як наголошують автори, вона дійшла до несподіваних висновків: меми настільки впливові, що можуть змінити хід подій.

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У стрічці розповідають про меми про «рускій воєнний корабль», Щекавицю, про автора фотографії шкарпеток голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та про авторів найвідоміших мемів.

Спільно з провідними вченими України та світу у фільмі переосмислюється роль мемів у російсько-українській війні.