Українці вирізняються умінням гуртуватись перед небезпекою і невмирущим почуттям гумору. А 8 років російської агресії зміцнили наші нерви і водночас загострили жарти. До того ж, кажуть, що люди, які уміють посміятись, живуть довше, а от злі, нагадаємо, помирають швидше. ZAXID.NET зібрав добірку мемів і жартів про напружену ситуацію із імовірним повномасштабним наступом Росії на Україну.

Із найсвіжіших російських фейків – буцімто обстріл буцімто прикордонного пункту Росії у якомусь лісі без натяку на дорогу. Заяви про те, що це був прикордонний пункт, смішать навіть учасників пабліків в ОРДЛО, а українців – і поготів.

Та українці вже давно попереджали росіян, що їм та їхньому самовару тут не раді.

Старе, але актуальне

Та, звісно, в разі чого, то зустрінуть і в гостинності не відмовлять.

Можна відновити лижну фабрику...

Садок вишневий коло хати оновити

Оскільки розвідки західних країн говорили щоразу про різні дати імовірного масштабного вторгнення росіян, українці не оминули жартами і ці інформприводи. Ми ж пам'ятаємо, що Росія напала на Україну ще в 2014 році.

Гостинність гостинністю, але важливі справи ніхто в Україні відкладати не планує. Тим паче, гості не надто дорогі, якщо відверто.

Скоро почнеться сезон картоплі

Класична народна мудрість, що передається із покоління в покоління:

Леон поганого не навчить

Після заяв про евакуацію із території ОРДЛО жінок і дітей через буцімто запланований українськими військовими наступ, українці попереджали їх, що так звана евакуація добром не закінчиться. А обіцяні Путіним 10 тис. рублів дістануться лише одному переможцю.

Не буває лінивих людей, буває погана мотивація.

Нагадування від класика ніколи зайвим не буде:

І пам'ятаймо, що українські котики – на варті.

Котики знають

Забрали в Нацгвардію

І ще раз – про "самовари".

Будьмо згуртованими, вірмо в Україну та наших військових і знижуймо тривожність гумором – свої меми лишайте в коментарях.

*Меми зібрані у Facebook, Twitter, Telegram