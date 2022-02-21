Котики і гумор на варті України
Як українці борються зі страхом мемамиОлександра Бодняк, 0
фото з відкритих джерел
Українці вирізняються умінням гуртуватись перед небезпекою і невмирущим почуттям гумору. А 8 років російської агресії зміцнили наші нерви і водночас загострили жарти. До того ж, кажуть, що люди, які уміють посміятись, живуть довше, а от злі, нагадаємо, помирають швидше. ZAXID.NET зібрав добірку мемів і жартів про напружену ситуацію із імовірним повномасштабним наступом Росії на Україну.
Із найсвіжіших російських фейків – буцімто обстріл буцімто прикордонного пункту Росії у якомусь лісі без натяку на дорогу. Заяви про те, що це був прикордонний пункт, смішать навіть учасників пабліків в ОРДЛО, а українців – і поготів.
Та українці вже давно попереджали росіян, що їм та їхньому самовару тут не раді.
Старе, але актуальне
Та, звісно, в разі чого, то зустрінуть і в гостинності не відмовлять.
Можна відновити лижну фабрику...
Садок вишневий коло хати оновити
Оскільки розвідки західних країн говорили щоразу про різні дати імовірного масштабного вторгнення росіян, українці не оминули жартами і ці інформприводи. Ми ж пам'ятаємо, що Росія напала на Україну ще в 2014 році.
Гостинність гостинністю, але важливі справи ніхто в Україні відкладати не планує. Тим паче, гості не надто дорогі, якщо відверто.
Скоро почнеться сезон картоплі
Класична народна мудрість, що передається із покоління в покоління:
Леон поганого не навчить
Після заяв про евакуацію із території ОРДЛО жінок і дітей через буцімто запланований українськими військовими наступ, українці попереджали їх, що так звана евакуація добром не закінчиться. А обіцяні Путіним 10 тис. рублів дістануться лише одному переможцю.
Не буває лінивих людей, буває погана мотивація.
Нагадування від класика ніколи зайвим не буде:
І пам'ятаймо, що українські котики – на варті.
Котики знають
Забрали в Нацгвардію
І ще раз – про "самовари".
Будьмо згуртованими, вірмо в Україну та наших військових і знижуймо тривожність гумором – свої меми лишайте в коментарях.
*Меми зібрані у Facebook, Twitter, Telegram
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