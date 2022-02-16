Reuters вимкнуло трансляцію після появи безпілотника із оголошенням

Інформаційне агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві. У якийсь момент у кадрі появився дрон із оголошенням з продажу гаражу та номером посольства Росії.

Стрім під назвою «Вид на київський Майдан на тлі російсько-української кризи» агенція запустила ввечері 15 лютого. Вже 16 лютого під час зйомки Майдану у кадрі появився дрон із оголошенням «Продам гараж на Соломі» та номером посольства Росії у Києві, розташованого у Солом’янському районі Києва.

Безпілотник із оголошенням провисів перед камерою кілька хвилин, після цього Reuters вимкнуло стрім. На момент появи дрона трансляцію переглядали 69 тис. людей.

Нам у Регіоналіті як раз потрібен був гараж. Не розуміємо навіщо посольство розміщує об'яву, якщо гараж не продається pic.twitter.com/67s5NShYxp — Регіоналіті (@regionalityUA) February 16, 2022

Варто зазначити, що це не єдиний курйоз, який трапився на цій трансляції. Зокрема, у ніч на 16 лютого невідомі увімкнули гімн СРСР.

Саму камеру агенція встановила на балконі готелю «Україна». Продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразій пояснив, що камера працює автоматично і без оператора, тому ніхто не контролює, що відбувається у кадрі. Він також додав, що стрім не був пов’язаний із загрозою російського нападу.

«Якщо б ми чекали на потенційні бомбардування, то встановили б камери в інших місцях, в Києві багато стратегічних об’єктів. Але ні. Просто Майдан це важливо. І красиво», – написав Каразій у Facebook.

Невдовзі стало відомо, що дрон із оголошенням запустила компанія Dronarium. Її власник Руслан Беляєв у коментарі «Громадському радіо» розповів, що така акція була відповіддю на повідомлення російських ЗМІ про гімн СРСР у центрі Києва.

«А ми що гірші чи що? Стрім ще був, Reuters був і з’явились хлопці, які попросили продати гараж, залишили контактний номер. Ми їм допомогли, із задоволенням. Я думаю, все вийшло», – розповів він.