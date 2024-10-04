Галинf Гатчінс загинула у жовтні 2021 року

На кінофестивалі Camerimage у Польщі покажуть американський фільм «Іржа» з Алеком Болдвіном у головній ролі. Про фільм стало відомо задовго до прем’єри, бо під час зйомок було вбити операторку українського походження Галину Гатчинс. Показ стрічки запланований на листопад у Торуні.

У фільмі йдеться про Гарланда Раста, відомого на Дикому Заході злочинця. Він намагається врятувати свого 13-річного онука Лукаса, який ненавмисно вбив фермера і тепер засуджений до страти. Вони разом тікають, рятуючись від переслідувачів, серед яких і жорстокий мисливець за головами Фентон Ланг.

«Збереження художнього бачення Гатчинс було складним та важливим завданням для усієї знімальної групи, воно було дуже важливим для режисерів, які хотіли виконати свій обов'язок, а також завершити її роботу», – йдеться на сайті польського фестивалю.

Директор заходу Марек Зидович наголосив, що показ фільму був би дуже важливим для операторки. Зазначимо, що фестиваль Camerimage зосереджується насамперед на операторській роботі.

«Ми знали, що наш фестиваль був важливимдля неї, і що вона відчувала себе як вдома серед кінематографістів з усього світу, які збираються в Camerimage вже понад 30 років», – зазначив Зидович.

Нагадаємо, що Галина Гатчинс загинула під час зйомок фільму «Іржа» у жовтні 2021 року. Актор Алек Болдвін репетирував сцену зі зброєю, але не знав, що вона заряджена. Він вистрілив та влучив в операторку.