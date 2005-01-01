Фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета отримав нагороду DIG Award 2018

КультураОлег Костюк, сьогодні, 11:59851

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Фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета отримав нагороду DIG Award 2018
фото Олени Логінової
Нагороду переможцям вручили в Італії

Фільм-розслідування «Вбивство Павла» про вбивство у Києві в 2016 році журналіста Павла Шеремета отримав одну з найпрестижніших європейських нагород DIG Award 2018. Про це повідомила одна з авторок розслідування Анна Бабінець, пише «Громадське».

Фільм створили проект Слідство.Інфо та міжнародна мережа OCCRP. Його прем'єра відбулася у травні 2017 року.

«Фільм-розслідування був визнаний кращим, зокрема, за фільм Al Jazeera та інших всесвітньо відомих медіа. Насправді саме робота над «Вбивством Павла» надихнула нас змінити формат розслідувань, які ми робимо, - з щотижневих сюжетів на великі, глибокі фільми, які ми, звісно, випускаємо тепер рідше», – розповіла Бабінець.

Відео «Громадського»

Нагороду переможцям вручили в Італії.

За словами журналістки-розлідувачки Олени Логінової, яка отримала цю нагороду на церемонії, подивитися фільм зібралося близько 300 людей.

Зазначимо, що у квітні 2018 року фільм про вбивство Павла Шеремета отримав премію IRE.

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Українські журналісти отримають престижну світову нагороду за фільм про вбивство Павла Шеремета ZAXID.NET
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