Олександр Рудинський у фільмі «Камінь, ножиці, папір»

Короткометражна стрічка «Камінь, ножиці, папір» потрапила до лонгліста британської кінопремії BAFTA. Фільм розповідає про один з епізодів російсько-української війни та знятий за мотивами реальних подій. В головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський («Перші дні», «Декамерон», «Сбори ОСББ»). Картина може бути номінована у категорії «найкращий британський короткометражний фільм», йдеться на офіційному сайті премії BAFTA. Картину зняв британський режисер Франц Бум.

20-хвилинна стрічка розповідає історію Івана (Рудинський) , який живе на сході України. Події розгортаються у 2022 році. Батько головного героя працює хірургом. У перші дні вторгнення росіян він починає оперувати поранених військових, цивільних та рятує їм життя.

Операції медик проводить у місцевому бункері. Іван допомагає батькові. В якийсь момент про цей бункер дізнаються росіяни. іванові доведеться взяти до рук зброю, щоб заистити людей.

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З хлопцем, який став прообразом головного героя, Бум познайомився у Великій Британії. Там юнак проходив військові навчання, адже раніше поповнив лави ЗСУ.

Номінантів на премію BAFTA оголосять 15 січня цього року. А церемонія нагородження переможців планується вже 16 лютого.

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв була заснована в 1947 році. Кінопремію вручають з 1948 року. З 2002 року вручення відбувається на початку лютого, тож BAFTA називають «репетицією "Оскара"». Премію вручають у 24 номінаціях у сфері кіно. Окремо проходить нагородження в галузі телебачення, а з 1998 року нагороджують і за відеоігри.

Нагорода Академії має вигляд театральної маски. Її дизайн у 1955 році розробив американський скульптор Мітці Канліфф.