Фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA
Оголосили переможців британської кінопремії
У Великій Британії вручили престижну кінематографічну премію BAFTA. Найкращим фільмом назвали «Конклав» Едварда Бергера, а найкращим короткометражним фільмом – «Камін, ножиці, папір». Братинський фільм Франца Бьома розповідає про один з епізодів російсько-української війни та знятий за мотивами реальних подій. В головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський («Перші дні», «Декамерон», «Сбори ОСББ»). Режисер познайомився з нашим військовим Іваном, коли той приїхав на навчання в Британію.
На початку повномасштабної війни він мусив захищати бункер, в якому його тато оперував поранених.
«Я присвячую цю нагороду своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за п'ять днів до початку зйомки фільму. А також всім тим, хто захищає та робить мою країну незалежною. Дуже дякую, BAFTA, і слава Україні!», – сказав на церемонії Олександр Рудинський.
Переможці премії BAFTA
Найкращий фільм
- «Конклав» (Conclave)
Найкращий британський фільм
- «Конклав» (Conclave)
Найкращий фільм не англійською мовою
- «Емілія Перес» (Emilia Pérez)
Найкращий документальний фільм
- «Супермен: Історія Крістофера Ріва» (Super Man: The Christopher Reeve Story)
Найкращий анімаційний фільм
- «Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)
Найкращий дитячий і сімейний фільм
- «Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)
Найкращий режисер
- Брейді Корбет, «Бруталіст»
Найкращий оригінальний сценарій
- «Справжній біль» (A Real Pain)
Найкращий адаптований сценарій
- «Конклав»
Найкраща акторка
- Майкі Медісон, «Анора»
Найкращий актор
- Едріен Броуді, «Бруталіст»
Найкраща актриса другого плану
- Зої Салдана, «Емілія Перес»
Найкращий актор другого плану
- Кіран Калкін, «Справжній біль»
Найкращий британський короткометражний фільм
- «Камінь, ножиці, папір» (Rock, Paper, Scissors)
Повний перелік переможців можна побачити на сайті премії.