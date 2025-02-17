Олександр Рудинський присвятив нагороду Євгену Світличкому

У Великій Британії вручили престижну кінематографічну премію BAFTA. Найкращим фільмом назвали «Конклав» Едварда Бергера, а найкращим короткометражним фільмом – «Камін, ножиці, папір». Братинський фільм Франца Бьома розповідає про один з епізодів російсько-української війни та знятий за мотивами реальних подій. В головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський («Перші дні», «Декамерон», «Сбори ОСББ»). Режисер познайомився з нашим військовим Іваном, коли той приїхав на навчання в Британію.

На початку повномасштабної війни він мусив захищати бункер, в якому його тато оперував поранених.

«Я присвячую цю нагороду своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за п'ять днів до початку зйомки фільму. А також всім тим, хто захищає та робить мою країну незалежною. Дуже дякую, BAFTA, і слава Україні!», – сказав на церемонії Олександр Рудинський.

Переможці премії BAFTA

Найкращий фільм

«Конклав» (Conclave)

Найкращий британський фільм

«Конклав» (Conclave)

Найкращий фільм не англійською мовою

«Емілія Перес» (Emilia Pérez)

Найкращий документальний фільм

«Супермен: Історія Крістофера Ріва» (Super Man: The Christopher Reeve Story)

Найкращий анімаційний фільм

«Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)

Найкращий дитячий і сімейний фільм

«Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)

Найкращий режисер

Брейді Корбет, «Бруталіст»

Найкращий оригінальний сценарій

«Справжній біль» (A Real Pain)

Найкращий адаптований сценарій

«Конклав»

Найкраща акторка

Майкі Медісон, «Анора»

Найкращий актор

Едріен Броуді, «Бруталіст»

Найкраща актриса другого плану

Зої Салдана, «Емілія Перес»

Найкращий актор другого плану

Кіран Калкін, «Справжній біль»

Найкращий британський короткометражний фільм

«Камінь, ножиці, папір» (Rock, Paper, Scissors)

Повний перелік переможців можна побачити на сайті премії.