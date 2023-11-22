В очікуванні нового фільму Рідлі Скотта, головного блокбастера цієї осені «Наполеон», можна ввечері нагадати його фільм, менш відомий публіці, ніж, наприклад, «Гладіатор».

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«Радник»

The Counselor, США, 2013

Жанр: драма/трилер

Чому варто подивитись? Зірковий склад та незвичний Скотт.

Кому має сподобатись? Шанувальникам серіалу «Пуститись берега» та фільму «Чужий».

Кому має не сподобатись? Тим, хто любить добре авторське кіно.





Фільм Рідлі Скотта «Радник», екранізація бестселера Кормака МакКарті –лауреата Пулітцерівської премії, автора романів та сценаріїв «Дорога» та «Старим тут не місце”.

Радник – поважна людина, успішний адвокат. Кар'єра відкриває перед ним все нові й нові перспективи. Проте одного разу він погоджується перевезти з Мексики велику партію героїну…

Зірковий склад «Радника» вражає – Майкл Фасбіндер, Хав’єр Бардем, Бред Пітт, Камерон Діаз, Бруно Ганц. А ще у стрічці знялася Пенелопа Крус.

«Мені весь час доводиться чимось жертвувати заради професії. Постійно. В основному силами й здоров'ям. Іноді навіть не пам'ятаю, у якому місті я прокинулася. Але я щаслива, до того ж ніколи не вважала себе жертвою, хоча коли граю таких героїнь, я їх розумію. Коли мене називають красунею, я не відчуваю цього, дивлячись у дзеркало. Я думаю: "Ти занадто багато працюєш"», – розповіла Пенелопа Круз.

Для відомого письменника МакКарті «Радник» став дебютом як автора сценарію.

Фільм сам Скотт не раз називав своєю невдачею, проте режисер з таким рівнем володіння ремеслом не може знімати нижче певного рівня. Обравши незвичний для себе жанр, Скотт дає собі з ним раду. Словом, вечір із незвичним Скоттом – це цікаво у будь-якому випадку.