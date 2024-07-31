Кілька сцен восьмого епізоду другого сезону серіалу «Дім дракона», який мав дебютувати уже цієї неділі, опинилися в мережі. Один з акаунтів у TikTok розмістив близько 30 хвилин епізоду у 14-ти відео та зібрав сотню тисяч переглядів. Зрештою автора забанили, однак ролики вже поширили у Twitter і Reddit.

Для HBO інциденти із витоками не нові: у 2022 році фінальний епізод першого сезону серіалу «Дім дракона» з’явився на торентах за кілька днів до дебюту. Тоді на каналі припустили, що винні у цьому партнери з дистрибуції в Європі, на Близькому Сході чи в Африці. Епізоди усіх восьми сезонів «Гри престолів» з’являлись раніше, ніж було анонсовано, не лише на піратських сайтах, а навіть у німецькій версії Amazon Prime Video перед запланованим показом.

HBO намагалась запобігти піратству фіналу другого сезону «Дому дракона» й не надавала інформацію нікому, зокрема й журналістам, однак витоків уникнути не вдалось. У компанії поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, «Дім дракона» є приквелом «Гри престолів», який так само заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». Сюжет показує боротьбу зелених та чорних Таргарієнів за трон, події відбуваються за 200 років до подій «Гри престолів». Серіал офіційно подовжено на третій сезон.