Президент Фінляндії Саулі Нііністьо відвідав Київ 24 січня

Фінляндія розглядає різні варіанти участі у створенні для України потужного танкового підрозділу, зокрема організацію навчання українських танкістів. Про це сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 24 січня, пише LIGA.net.

Він зазначив, що в Європі зараз обговорюється передача Україні не кількох танків Leopard 2, а потужного танкового підрозділу. За словами Нііністьо, у Фінляндії розглядають різні варіанти щодо участі у цьому проекті.

«Ми можемо проводити навчання українських військових», – сказав фінський президент.

Він наголосив, що Фінляндія – одна з небагатьох європейських країн, у якій діє призов до армії, тому щороку там здійснюється навчання людей військовим спеціальностям – для цього збудовано відповідну інфраструктуру та напрацьовано величезний досвід інструкторів.

«Ми зробимо конструктивний внесок у створення танкового підрозділу для України», – сказав Нііністьо.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що Фінляндія може передати Україні невелику кількість німецьких танків Leopard. Але 20 січня країна виділила Україні найбільший пакет військової допомоги, в якому ці танки були відсутні. Тоді в Міністерстві оборони Фінляндії сказали, що питання танків потрібно обговорювати з союзниками.